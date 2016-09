Villingen-Schwenningen Hintergrund

Wurde das betroffene Security-Unternehmen vom RP engagiert?

Die Firma wurde nicht vom Regierungspräsidium Freiburg mit der Bewachung der Erstaufnahmeeinrichtungen in Donaueschingen oder Villingen beauftragt. Es ist aber möglich, dass es als Subunternehmen durch das beauftragte Unternehmen eingesetzt wurde. Dies wurde dem Regierungspräsidium Freiburg aber nicht gemeldet, was wiederum gegen den damals bestehenden Vertrag mit diesem Unternehmen in Villingen verstoßen hätte. Am 18. Februar sind diese Verträge fristlos gekündigt worden.

Nach welchen Kriterien sucht man die Firmen aus?