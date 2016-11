Villingen-Schwenningen Hilfe beim Ausbau regenerativer Energie

Das "Forum Energiedialog" Baden-Württemberg bietet die Begleitung und Unterstützung von Dialogprozessen an, die durch den Ausbau der regenerativen Energien in Kommunen erforderlich werden können. Das Forum soll durch seine Mitwirkung dazu beitragen "die Bevölkerung vor Ort mit Verfahren, Chancen und Risiken rund um die Energiewende vertraut zu machen." Das Angebot gilt – wenn auch der Schwerpunkt derzeit bei der Windenergie liegt – für alle Formen der regenerativen Energien. Derzeit betreut das Forum Energiedialog neun Modellkommunen im Land Baden-Württemberg, berichtete Lenz. Alle liegen außerhalb der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg, weswegen er das Angebot direkt vorstellte. Der Einrichtung des Forums als Angebot des Landes war Ende 2015 eine europaweite Ausschreibung vorausgegangen. Das Angebot ist für Kommunen kostenlos, es müssten lediglich die Veranstaltungsorte zur Verfügung gestellt und die Organisation übernommen werden, so Lenz auf Nachfrage des Verbandsvorsitzenden Jürgen Guse. Das Angebot wurde von Susanne Reinhard-Klotz (Grüne) grundsätzlich begrüßt, während Michael Rieger (FW) und Robert Strumberger (CDU) meinten, das Landkomme reichlich spät mit diesem Angebot. "Jetzt, wo es viel verbrannte Erde und tiefe Gräben gibt", so Rieger. Strumberger gab Lenz "schöne Grüße" mit nach Stuttgart. Das ist ja fast schon unseriös. Wir sind alleine gelassen worden, und jetzt kommt das Land damit, nachdem wir alles geregelt haben."