Villingen-Schwenningen Hier steckt Leidenschaft drin

VS-Villingen. Zwar war ein großer Teil des Schulgebäudes gar nicht zugänglich und das nicht nur wegen des Brandes, sondern auch aufgrund des Umbaues zur Ganztagsschule, doch die Besucher spürten sofort: im Klosterring arbeitet eine Schule mit viel Herzblut und Leidenschaft.

"Wir sind zusammengerückt, auch mit der Sprachheilschule", berichtet Ursula Kühn von den Folgen der Brandstiftung. Dabei habe sie viel Positives erlebt. Schnell und unbürokratisch haben die Nachbarschulen, auch das Kloster St. Ursula sowie das Amt für Jugend, Bildung, ­Integration und Sport, geholfen.

Im ersten Jahr als Ganztagsschule in Wahlform hat die Klosterringschule 78 von 150 Schüler, die das Angebot nutzen. Von Montag bis Donnerstag sind diese Schüler von 8 bis 16 Uhr am Klosterring gut aufgehoben. Zusätzliche, allerdings kostenpflichtige Betreuungsangebote gibt es für die Zeit ab 7 Uhr morgens bis zum Unterrichtsbeginn sowie von 12.30 bis 13.30 Uhr. Außerdem können die Kinder auf Wunsch von Montag bis Donnerstag bis 18 Uhr und freitags bis 16 Uhr in der Schule sein.