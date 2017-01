Villingen-Schwenningen Hier lernen Flüchtlinge deutsch

"Refugees welcome" steht auf einem Schild an dem Computerplatz, an dem die beiden Bibliotheksarbeiter Anke Vieira und Dieter ­Zanger gestern in Villingen die ersten afghanischen, arabischen und afrikanischen Besucher willkommen hießen. Die EDV-Abteilung der Stadt hat in Zusammenarbeit mit der Bibliothek möglich gemacht, dass sie jetzt drei Plattformen zur Auswahl haben, um die fremde Sprache zu erlernen. Neben dem bibliothekseigenen Programm "Sprachen lernen 24" gibt es einen Link auf die Sprachlernvariante der Volkshochschule, "Ich will Deutsch lernen", und des Goethe-Institutes "Erste Schritte Deutsch". Die Anleitungen sind auf Englisch, auf Arabisch und in leichtem Deutsch verfasst.

Andrang noch nicht groß

Hören, Sprechen, Schreiben und Lesen – auf allen Ebenen wird die deutsche Sprache vermittelt, ein virtueller Tutor begleitet die Lernenden. Angesichts langer Wartezeiten für die Aufnahme in einen Deutschkurs, eine gute Alternative, findet Dieter Zanger.