Villingen-Schwenningen "Hier knarzt es das ganze Jahr über"

VS-Schwenningen. Und plötzlich steht man einfach in Finnland. Mitten in der Wildnis. Weit und breit gibt es nur Wald – bis auf das Holzhaus, aus dem einladend das Licht scheint. So kommt es einem vor, wenn man die Burwigs erstmals zu Hause besucht. Nur, dass es eben doch noch andere Häuser drum herum gibt. Doch besonders in der Nacht strahlt das Haus, das rundum aus Holzbalken besteht, und stellt die anderen in den Schatten. Dabei sah es 2005, als die Burwigs es gekauft haben, genauso aus wie alle anderen. Da musste man Arbeit reinstecken, war Familienvater Martin klar.

Da das Haus ein Niedrigenergiehaus werden sollte, waren diverse Wärmeschutzmaßnahmen zu tätigen. Trotzdem sollte alles natürlich aussehen. Das bekam Burwigs Bruder, der Designer des Hauses, als Vorgabe. "Wir wollten den Charakter des Hauses bewahren und nicht zu modern werden", erklärt der Abteilungsleiter einer Kunststoffspritzerei, warum mit Holz gearbeitet wurde. Dabei handle es sich um Fichtenholz, das mit der Zeit vergraue. Das gibt dem Haus einen alten, erdigen Charme.

Auch innen wurde vieles erneuert. Den Dielenboden habe man nicht erhalten können und viele Balken seien auch abgefault gewesen, erzählt Burwig wie viel Arbeit auch im Innenleben steckt. Rund anderthalb Jahre hat die gesamte Renovierung gedauert. Denn nicht nur die Außenfassade besteht aus Holz, auch innen ist es überall zu finden – an Geländern, Treppen, Fußboden und Deckenbalken.