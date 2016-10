Villingen-Schwenningen Hier kann man Wissen tanken

Villingen-Schwenningen (cos). Das Konzept ist einfach und einleuchtend: Top-Referenten zeigen, wie man richtig lernt. Das nützt bei der Karriereplanung ebenso wie im Alltag. Die Themen sind breit gefächert, mal geht es um Menschenkenntnis und Teampower, dann wieder um Willenskraft oder eine souveräne Kommunikation.

Nach der erfolgreichen Premiere mit Gereon Jörn stehen bis zum Jahresende noch drei Vorträge auf dem Programm. Veranstaltet wird die Reihe vom Schwarzwälder Boten in Kooperation mit der Sparkasse Schwarzwald-Baar und der Schwenninger Krankenkasse.

Die Vorträge, die noch an drei Montagen von Oktober bis Dezember jeweils von 17.30 bis 18.30 Uhr in der Neuen Tonhalle stattfinden, haben das Ziel, grundlegende Lern-, Rede-, Kreativitäts- und Motivationstechniken zu vermitteln. Teilnehmer können dadurch den Grundstein legen für Erfolge in der Schule, in der Ausbildung, im Studium oder im Berufsleben.