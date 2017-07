Villingen-Schwenningen Hier ist bald Sackgasse angesagt

Solange werde also auch der Marktplatz von der Marktstraße nicht direkt befahrbar sein, so Falke, – entgegen der eigentlichen Planungen, die eine Zufahrt zu Beginn der Sommerferien prognostiziert hatten. Warum nicht? Die Arbeiten zur Verlegung und Erneuerung der Leitungen seien umfangreicher als gedacht. Die Geschäfte seien trotzdem fußläufig erreichbar, sagt die Pressesprecherin, und verweist auf die neuen Parkplätze am Sturmbühl und in der Metzgergasse. Und was ist mit den Anliegern, die von der Sperrung betroffen sind? "Sie sollen noch informiert werden", meint Falke.

Spekulationen hatte es in den vergangenen Tagen unter den Händlern bereits gegeben, für die meisten ist die Nachricht jedoch neu. "Ich bin fast sprachlos. Das höre ich zum ersten Mal", sagt Marco Ferreri vom E-Zigarettenshop Ovale an der Ecke zwischen Rathaus- und Marktstraße, der mittlerweile Umsatzeinbußen von rund 50 Prozent hinnehmen muss. Über das Vorgehen der Stadt könne er nur noch den Kopf schütteln. "Ich dachte, dass der Marktplatz bald wieder geöffnet wird – und jetzt kommt es noch heftiger."

"Das wird eine böse Überraschung für den Chef", prognostiziert die Mitarbeiterin vom Backwerk gegenüber. Gerade hätten sich die Kunden an die derzeitige Situation gewöhnt, nun komme wieder alles anders. Vielmehr hatte sie gehofft, dass zumindest der Marktplatz bald wieder befahrbar sei. Jetzt sei rund um das Geschäft nur noch Sackgasse angesagt.

"Es ist einfach nur noch schlimm", bringt es Helga Huonker vom Schreibwarenladen Thomas auf den Punkt. Doch dagegen angehen könne sie nicht. Ebenso wie sie spürt auch Natascha Licciardello vom Geschäft Coffee, Tea, Candies & more den Umsatzrückgang. Die Laufkundschaft fehle einfach, derzeit kämen nur Stammkunden.

"Ich bin richtig schockiert und enttäuscht, dass ich nicht benachrichtigt wurde", sagt Licciardello weiter. Und das, obwohl der Kontakt zur Stadt da war: Im Zuge der Sanierung werden auch die Leitungen des Eckhauses, in dem ihr Geschäft beheimatet ist, erneuert. "Denn werden wir quasi von der Außenwelt abgeschieden sein", führt sich die Pächterin die künftige Situation vor Augen. Für sie kommt es doppelt schlimm: Aufgrund einer Dauerbaustelle im Haus am Hockenplatz, in dem das Geschäft zuvor untergebracht war, war sie vor rund anderthalb Jahren in die Marktstraße gezogen. "Jetzt komme ich vom Regen in die Traufe", kommentiert Licciardello hilflos.