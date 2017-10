Villingen-Schwenningen Hier gibt’s genügend Gesprächsstoff

VS-Schwenningen. "Ein Fremder ist ein Freund, den man noch nicht kennt": Dieses irische Sprichwort passe wie die Faust aufs Auge zur neuen Aktion, die das Irish Pub ab sofort im alten Vogthaus plant, berichtet Irish-Pub-Eventmanager Jochen Schwarzwälder. "Wir wollen eine Plattform bieten und anregen, die Diskussionen in Gaststätten wieder anzukurbeln."

Besonders im Zeitalter, in dem jeder nur noch auf sein Smartphone schaut, sei diese Kommunikationskultur sprichwörtlich auf der Straße geblieben. Michael Steiger, Geschäftsführer der Irish Pubs in Schwenningen, Villingen und Tuttlingen, ist im Internet auf die bundesweite Initiative "Die Offene Gesellschaft" aufmerksam geworden. Diese sieht sich als ein Netzwerk von Privatpersonen, Aktionsgruppen, Bündnissen und Institutionen, die sich durch unterschiedlichste Aktionen für Demokratie, Toleranz und Zusammenhalt einsetzen. Neben Vorträgen, Workshops oder Konzerten ist die Aktionsbox für Kneipen eine Möglichkeit. "Mir gefällt die Idee", meint Steiger, "vor allem, weil die Initiative neutral gehalten wird und keine politische Tiefe hat."

Das Material, das den Gaststätten zur Verfügung gestellt wird, ist simpel – Schilder, Aufkleber, Aufsteller und Bierdeckel –, und doch verbirgt sich dahinter so viel mehr: Markante Sprüche wie "Überall Gleichgesinnte, wie langweilig ist das denn?" sollen provokativ als Blickfang dienen und zum Austausch an der Theke animieren. "Und das kann alles mit einschließen, egal ob die Diskussion über die Flüchtlinge oder über das Verhältnis zwischen Villingern und Schwenningern", meint Schwarzwälder schmunzelnd. Sorge, dass derartige Diskussionen dann in ein typisches Stammtischgerede ausarten könnten, hat Michael Steiger indes nicht: Hauptsache, es werde miteinander geredet, für den Inhalt seien die Gäste verantwortlich. Ein anständiger Ton solle aber trotzdem herrschen.