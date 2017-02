VS-Villingen. Das ehemalige MPS (Musikproduktion Schwarzwald), jetzt HGBS-Tonstudio in Villingen, steht im Mittelpunkt der ersten Sendung "Homezone" auf SWR 2. Gesendet wird am Dienstag, 28. Februar, 21.03 bis 22 Uhr. Im Interview mit Julia Neupert ist Rainer Horn zu hören, der Vorsitzende des Jazzclubs Villingen. Für die "Homezone" am 14. März spricht die Redakteurin mit dem Pianisten und Veranstalter Johannes Mössinger. Vom Bodensee bis zum Westerwald: Jazz im Südwesten hat eine lange Tradition und natürlich auch viele gegenwärtige Perspektiven. Einige der ältesten Jazzclubs Deutschlands sind hier zuhause, internationale Festivals laden an spannende Orte ein, renommierte Labels veröffentlichen ein breites stilistisches Spektrum. Der Südwesten hat zwar keine großen Jazzmetropolen, kann dafür aber viele produktive Zentren und Gestalterinnen und Gestalter vorweisen.