Villingen-Schwenningen Hexenväter jetzt mit neuem Häs

Von einem rekordverdächtigen Besuch des Sommerfestes berichtete Kassierer Paul Göppl, der auf Grund der guten Kassenlage keinen Bedarf einer Erhöhung der Mitgliedsbeiträge sah.

Kinderweihnachtsfeier am 9. Dezember

Traditionell stark ist die Kindergruppe, die derzeit 34 Mitglieder zählt und sich am 9. Dezember zur Kinderweihnachtsfeier im Wildpark trifft. Leiter sind Volker Schumpp. Jasmin Schumpp, Meike ­Günther und ab sofort zusätzlich Michaela Schleicher.

Die Wahlen bestätigen ­Monika Göppl als Vorsitzende und Jürgen Laufer als Vize-Vorsitzenden und zweiten Kassierer. Paul Göppl verwaltet weiterhin die Finanzen. Klaus-Dieter Radtke bleibt Schriftführer.

Mittglieder im Hexenrat sind zudem Hans Ziegler, ­Timo Seidel, Volker Schumpp, Nadine Brenner, Bastian ­Gunther, Manfred Löffler, ­Jasmin Laufer und Uwe Kerz.

Die Hexengilde Sauer­wasen zählt derzeit 159 aktive und 73 passive Mitglieder. Im kommenden Jahr nimmt sie an der heimischen Fasnet im gewohnten Umfang teil. Ihren Kameradschaftsabend veranstaltet sie auf Grund der kurzen Saison bereits am 6. Januar. Elf auswärtige Termine stehen im Terminplan, wovon Weigheim und Dauchingen mit je zwei Terminen aufgeführt sind.

Den endgültigen Saisonabschluss feiert die Hexengilde im kommenden Jahr in der Schweiz mit der Teilnahme am Umzug in Neuhausen am Rheinfall.