Villingen-Schwenningen Hexenhäs unter die Lupe genommen

Zunftmeister Matthias Lachnit äußerte sich gestern gegenüber unserer Zeitung zuversichtlich, dass ein wirtschaftlich tragbares Veranstaltungskonzept im Verlauf des Jahres erarbeitet werden kann, sodass der heimischen Fastnacht wieder der ihr gebührende Stellenwert zukommen wird. Im Gegensatz zur bisherigen Handhabung wurden beim Häsabstauben keine neuen Mitglieder getauft, da ein Probejahr eingeführt wurde. Die Neumitglieder Andreas Rupp, Michael Rupp, Daniel Rupp, Paul Kammerer und Anastasia Ziebert können somit erst 2018 getauft werden.

Aktuell hat die Zunft im 28. Jahr ihres Bestehens 188 Mitglieder, wovon 56 Erwachsene, 24 Kinder, und 108 passiv sind.

Die Talbachhexen konzentrieren heuer ihre Aktivitäten überwiegend auf Beteiligungen an Umzügen in Pfaffenweiler, Dauchingen, Hohberg, Königsfeld, Schwenningen und Bad Dürrheim. Ebenso wird man am Fackelzug und großen Umzug beim Zähringer Narrentreffen dabei sein, wo auch ein Versorgungsstand mit Speisen und Getränken betrieben wird. Selbstverständlich erfolgt in Marbach auch in diesem Jahr am Schmotzigen Donnerstag die Rathausstürmung, Schülerbefreiung und der Besuch der Hästräger im Kindergarten.