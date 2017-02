VS-Villingen - "Hexen aus dem All" hieß es am Wochenende gleich zweimal in der Neuen Tonhalle in Villingen: Die Villinger Hexenzunft hatte am Freitag und Samstag zum Hexenball geladen. In der ausverkauften Halle hatten die Organisatoren ein unterhaltsames Programm auf die Beine gestellt.