Villingen-Schwenningen Heute weht Flagge von Terre des Femmes

Alljährlich erinnert der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen daran, dass Frauen immer noch in starkem Maße von Gewalt betroffen sind. 2001 ließ die Frauenrechtsorganisation zum ersten Mal die Fahnen wehen, um ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen. "Seither wird die Aktion von zahlreichen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten, Parteien, Verbänden und Ministerien aufgegriffen und weitergetragen und jetzt auch durch das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis", so die Gleichstellungsbeauftragte Annette Banholzer. Auch in Deutschland sind sexualisierte Belästigung von Frauen und häusliche Gewalt immer noch weit verbreitet.

Zu den Formen der häuslichen Gewalt zählen neben subtilen Formen wie Demütigungen, Beleidigungen und Einschüchterungen auch psychische, physische und sexuellen Misshandlungen bis hin zu Vergewaltigungen und Tötungen. Opfer häuslicher Gewalt empfinden ihre Situation oft als ausweglos, sie werden nicht bemerkt und machen sich nicht bemerkbar.

Weitere Informationen: Gleichstellungsbeauftragte im Schwarzwald-Baar-Kreis, Annette Banholzer, Telefon: 07721/9 13 77 18, E-Mail: A.Banholzer@lrasbk.de. Oder Frauen helfen Frauen, Beratung und Notruf 07721/54400, E-Mail: frauenhelfenfrauen-vs@web.de.