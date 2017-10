Villingen-Schwenningen Heute schon erfahren, was uns morgen voranbringt

Schwarzwald-Baar-Kreis. Brauchen innovative Produkte einen besonderen Marketing- und Verkaufsansatz? Welche Rolle spielen neue Technologien im Vertrieb? Lassen sich branchenübergreifend Best Practices identifizieren? Antworten auf diese und weitere Fragen liefert am Montag, 16. Oktober, das erste Zukunftsforum Villingen-Schwenningen mit dem Schwerpunkt HighTech Sales. Die Veranstaltung findet statt um 17 Uhr in der Dualen Hochschule (DHBW) Villingen-Schwenningen Fakultät für Wirtschaft Gebäude C (UG), in Schwenningen.