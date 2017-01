Die Reihe "Film in der Vesperkirche" wird am heutigen Donnerstag in der Pauluskirche wieder aufgenommen. VS-Schwenningen. Ab 19.30 Uhr wird der Film "Der lange Weg zur Versöhnung" gezeigt. 390 Kilometer liegen zwischen den beiden Brüdern. Und dieser Weg will unter die Füße genommen werden. Auch wenn die Füße in diesem Fall die Räder eines einfachen Rasentraktors sind, der seine Zeit braucht – und manche Begegnung unterwegs ermöglicht. Ein Roadmovie der besonderen Art, wie im richtigen Leben. Der Eintritt ist frei.