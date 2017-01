VS-Villingen (uwk). Die Premiere am 11. Januar verlief positiv, so dass das Technische Hilfswerk (THW) VS nachlegt. Heute wollen die Ehrenamtlichen zum zweiten Mal in dieser Saison den Eisweiher für ein spätabendliches Eislaufvergnügen ausleuchten. Beginn ist um 17.30 Uhr. Es wird wieder Kinderpunsch und Glühwein angeboten.