Villingen-Schwenningen Hess-Prozess vorerst in der Sackgasse

Ehe es überhaupt zum Prozess kommen konnte, wurde er nach langem Hin und Her ausgesetzt – ob Christoph Hess in diesem Punkt jemals juristisch belangt werden kann, ist fraglicher denn je.

Es ist fast genau vier Jahre her, als es bei dem mittelständischen Leuchtenhersteller Hess in Villingen-Schwenningen einen Riesenknall tat: Am 21. Januar 2013 wurden die Vorstände Christoph Hess und Peter Ziegler plötzlich fristlos gefeuert. Die Vorwürfe, die laut wurden, waren ungeheuerlich: Bilanzmanipulation – Finanz-, Vermögens- und Ertragslage seien in den Finanzberichten der Gesellschaft zu positiv dargestellt worden, hieß es.

Das Unternehmen mit seinen damals rund 360 Mitarbeitern hatte erst wenige Wochen zuvor, im Oktober 2012, als Vorzeige-Mittelständler im Ländle den mutigen Schritt an die Börse getan. Und plötzlich war es Protagonist im wohl größten Wirtschaftskrimi, den die Doppelstadt jemals gesehen hat.