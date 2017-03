Villingen-Schwenningen Hess-Prozess: Verfahren vorläufig eingestellt

Es war ein sichtlich schwerer Gang, den Christoph Hess am 10. Januar in Villingen vor das Amtsgericht antreten musste. Der Ex-Chef des Villinger Leuchtenherstellers kam kurz vor knapp, wählte statt des offiziellen Treppenaufgangs den kleinen Aufzug, um von diesem aus direkt und möglichst ungesehen in den Gerichtssaal zu huschen.

Und auch der weitere Fortgang der Verhandlung war ein denkwürdiger: Kaum hatte sie begonnen, wurde sie auch schon wieder unterbrochen. Die Verhandlungsfähigkeit von Christoph Hess stand in Frage. Der Angeklagte sei nur verhandlungsfähig, wenn die Öffentlichkeit vollständig ausgeschlossen werde, hieß es. Da aber genau das ein Gesetz in einem ganz normalen Verfahren gegen einen Erwachsenen nicht vorsieht, wurde der Prozess im Januar wieder ausgesetzt und sollte erst einmal ein neues Gutachten klären, wann mit einer vollständigen Verhandlungsfähigkeit zu rechnen sei. Wird er das ohne Ausschluss der Öffentlichkeit auch künftig nicht, müsste im äußersten Fall, so Richterin Anja Mannhardt damals, das Verfahren wegen Untreue sogar eingestellt werden.

Und genau danach sieht es jetzt aus. Auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten erklärte der Richter und Pressesprecher David Böhm nun: "Auf Anregung der Staatsanwaltschaft wird das Verfahren gemäß Paragraf 205 der Strafprozessordnung vorläufig eingestellt." Die Staatsanwaltschaft habe nun doch keine erneute Begutachtung beantragt. Erst in ein paar Monaten werde die Verhandlungsfähigkeit von Christoph Hess erneut geprüft werden.