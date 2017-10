Villingen-Schwenningen Hess AG: Bilanzskandal wird zur Hängepartie

Und ganz am Ende der ellenlangen Referenz-Liste glimmt noch immer ein zwar mittelständisches, aber doch gar nicht mal so kleines Licht: der Fall der Hess AG aus dem Jahre 2013. Es geht um Gläubiger-Forderungen in Höhe von über 100 Millionen Euro. Untreue im besonders schwerem Fall, Verdacht der unrichtigen Darstellung nach dem Handelsgesetzbuch beziehungsweise Aktiengesetz nebst Verletzung der Buchführungspflicht, Kapitalanlagebetrug mit vorsätzlicher Marktmanipulation und Kreditbetrug werden den ehemaligen Hess-Chefs Christoph Hess und Peter Ziegler vorgeworfen.

Im selben Zuge werden fünf weitere Personen beschuldigt. Darunter ist auch der ehemalige Hess-Aufsichtsratsvorsitzende und Seniorchef Jürgen G. Hess. Gegen ihn sei, so Volker Grub in seinem Schreiben an die Gläubiger, beim Landesarbeitsgericht Freiburg noch immer ein Rechtsstreit wegen seiner Schadensersatz- und Pensionsansprüchen anhängig.

Grub selbst wäre als 80-Jähriger ebenfalls längst in der Dekade der pensionierten Herren angekommen. Doch ihn beschäftigt die Causa Hess noch. Neue Fälle nimmt der Stuttgarter Jurist gar nicht mehr an. "Ich erledige jetzt meine alten Dinge, die noch da sind", erzählt er trotzdem gut gelaunt im Plauderton und macht deutlich, dass es an seiner Mitarbeit oder der seiner Kanzlei im Falle Hess nicht scheitern soll: "Wir haben junge Kollegen, die eingearbeitet sind in den Fall", allen voran Martin Muchar sei im Bilde, wenn es um den Bilanzskandal der Villinger Design-Leuchtenschmiede geht.

Ganz anders die Justiz: Bei der großen Wirtschaftsstrafkammer in Mannheim haben Richter offenbar noch nicht einmal vernünftig in die Akten geschaut. "Ich kriege ja nicht einmal Akteneinsicht, weil das Gericht sagt, es müsse erst einmal Akteneinsicht nehmen, ehe ich sie bekomme", schildert Grub. Für 2017 kann man einen möglichen Prozessbeginn getrost abschreiben. Und auch für 2018 ist dies in Grubs Augen "mehr als unwahrscheinlich".

"Das ist eine unendliche Geschichte", seufzt der Anwalt. Zwar durften sich Gläubiger im Insolvenzverfahren der Hess AG unlängst über eine Abschlagszahlung in Höhe von sieben Prozent freuen (wir berichteten) – Forderungen in Höhe von 102,7 Millionen Euro mussten berücksichtigten werden. Dennoch hängen auch sie in der Warteschleife – von der gerichtlichen Aufarbeitung hängt auf dem Weg zur erwarteten Gesamtquote von 15 Prozent viel ab.