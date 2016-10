Villingen-Schwenningen Herzogenweiler ist am SVS-Wassernetz

In der Sitzung ging es um weitere Themen. Für die Sanierung des Floriweges seien im Haushaltsentwurf für 2017 Mittel eingestellt, erklärte Bürgermeister Detlev Bührer. Er gehe davon aus, dass man im Zuge der dort notwendigen Kanalarbeiten und der Verlegung des Glasfasernetzes von Pfaffenweiler nach Vöhrenbach (Backbone-Leitung) durch den Kreis die Sache hinbekomme. Das Glasfasernetz gehe durch Herzogenweiler und nicht daran vorbei, denn günstiger könne man so viele Haushalte nicht anschließen. Er werde sich noch schriftlich an den Zweckverband wenden.

Ein großes Anliegen ist es für Ortschaftsrat und Feuerwehr, dass eine zeitgemäße Löschwasserversorgung für den Ort errichtet wird, wurde in der Fragestunde mit den Bürgern vorgebracht. Durch die neue städtische Wasseranbindung ändere sich an der derzeitigen Situation nichts, war zuvor aus dem Gespräch mit der SVS hervorgegangen. Eine Verwendung des bisherigen Hochbehälters Herzogenweiler durch die Stadt zugunsten der Feuerwehr werde wohl an den zu hohen Investitionskosten scheitern, erklärten Abteilungskommandant David Lienhard und Ehrenkommandant Herbert Lienhard. Die beiden Löschteiche sind äußerst sanierungsbedürftig, der an der Kreisstraße müsste sogar neu errichtet werden. Die in Herzogenweiler bevorzugte unabhängige Lösung wäre eine Löschwasserzisterne unter dem Platz vor dem Feuerwehrhaus.

Demnächst angeliefert werden die neuen Spielgeräte für den Kinderspielplatz in Form einer Kletteranlage und einer Baby-Schaukel, teilte Ortsvorsteher Martin Wangler mit. Die Anlage wird in einem gemeinsamen Arbeitseinsatz von Bürgern und Ortschaftsrat am Samstag, 29. Oktober, errichtet, wenn das Wetter es zulässt, beschloss der Ortschaftsrat.

Die Heizung im Rathaus ist wieder, wie gefühlt werden konnte, repariert. Lob gab es für die TDVS für das Richten des Banketts bei der Kirche und der Löcher in der Glaserstraße.

Wegen des Fahrens mit überhöhter Geschwindigkeit in den Ort hinein und heraus durch Einheimische und Auswärtige hat Ortsvorsteher Martin Wangler Vieraugengespräche geführt. Der Wunsch nach Fahrbahnmarkierungen mit Tempo 30 an den Ortseinfahrten sei von den städtischen Stellen bereits an die kleine Verkehrskommission weitergeleitet worden, die ­darüber entscheiden muss, teilte Wangler mit.