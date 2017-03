Villingen-Schwenningen Herzenssache: Romeo und Julia in VS

Am Samstag stand wieder ein Termin mit Regisseur Daniel Wahl im Kalender der Teilnehmer. Seit Anfang März wird derzeit fast an jedem Wochenende im Kleinen Saal des Theaters am Ring rund fünf Stunden lang geprobt. Wer dabei Theaterszenen, Bühnenmono- und -dialoge erwartet, sieht sich getäuscht. Daniel Wahl, den Kulturamtsleiter Andreas Dobmeier "als einen der besten Regisseure mit viel Erfahrung in der Bewegung großer Ensembles" bezeichnet, lässt die Jugendlichen, die Männer und Frauen turnen und schreien, atmen und sich gegenseitig schubsen. "Ich bin sehr gespannt, was sich daraus entwickelt", sagt Dobmeier bei seinem Probenbesuch am Samstag, was einen Teilnehmer dazu bewegt "wir auch" zu sagen. Fröhliches Gelächter erschallt. Die Stimmung ist gelöst und heiter, die Bürgerschauspieler aus Villingen, Schwenningen und auch aus dem Umland haben viel Spaß und genießen die Arbeit mit einem Profi ganz offensichtlich. Sie alle haben sich in drei Castings Anfang Februar gefunden und auch nicht von einem durchaus "ehrgeizigen Probenplan" (Dobmeier) abschrecken lassen. Proben sind nämlich auch in den Schulferien und ab dem 28. August sogar täglich vorgesehen. Denise Weisser, die im Kulturamt gerade ihre Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau absolviert, wurde zur Regieassistentin und hat die Arbeitsweise von Wahl schon verinnerlicht. Hauptrollen wurden noch keine verteilt, der bearbeitete Text erst vor wenigen Tagen, erzählt sie. Wahl wolle mit den Teilnehmern "auf eine Reise gehen", auf der sich herausstellen werde, welche Rolle zu wem passe, ob es mehrere Julias gibt und ob Romeo weiblich oder männlich sein werde. Dabei sollen Talente herausgekitzelt werden. Das Shakespeare-Original wurde bearbeitet, wie, das bleibt vorerst ein Geheimnis. "Vielleicht gibt es sogar ein Happy-End?" bleibt auch Dobmeier vage. Und dann erkennt der Besucher der Proben doch noch einen Teil von Shakespeares Liebesdrama: die Familien Montague und Capulet stehen sich gegenüber und schauen sich böse an, einen Tennisball zum Wurf bereit. Gespielt wird Anfang September im Spitalgarten, wobei der ganze Garten inklusive dem Elisabethenturm die Bühne sein werde, verrät Dobmeier. Die Zuschauer – pro Aufführung 540 – sitzen auf einer Tribüne mit dem Rücken zur Straße. Bei schlechtem Wetter werde man Regencapes bereithalten, ein Ausweichen nach innen ist aufgrund der Dimensionen nicht möglich.

Karten (15,-/10,- Euro) für das Bürgertheaterprojekt "Romeo und Julia in VS – Liebe vs. Hass" für den 7., 8., 9. und 10. September im Spitalgarten gibt es ab dem 1. April bei allen bekannten Verkaufsstellen