Villingen-Schwenningen Herz der Lions schlägt für Maria

Aktion im März

Eine große Aktion startet der Lions-Club dann am verkaufsoffenen Sonntag, 26. März, mit einem Stand in der Innenstadt von Villingen. Hauptsächlich aber soll das von VS-Lion Georg Krachenfels federführend organisierte Musikfestival "Nightgroove" am 29. April in der Villinger Innenstadt für die Spendenaktion genutzt werden.

Und Florian Klausmann kann sich "mindestens bis zum Sommer" noch weitere Anlässe vorstellen. "Unser Herz schlägt noch eine ganze Weile für Maria", sagt er.