Villingen-Schwenningen Herr über die Medien im Abspann

Nachdem der Leiter des Kreismedienzentrums Donaueschingen in den Ruhestand ging, übernahm er 2014 die Gesamtleitung des Kreismedienzentrums Schwarzwald-Baar mit den Standorten Villingen und Donaueschingen. "Dietrich Danksin hat in den letzten acht Jahren die beginnende Umgestaltung des Medienzentrums vorangetrieben und hat insbesondere die methodisch-didaktische Einbettung neuer Möglichkeiten in den Unterricht in Veranstaltungen exemplarisch vorgezeichnet", würdigte Landrat Hinterseh die Arbeit Danksins.

Auch in der Lehrerbildung am Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung und der Lehrerfortbildung Baden-Württemberg war Dietrich Danksin tätig. Der Aufbau vielfältiger Kooperationen ist kennzeichnend für seine erfolgreiche Arbeit.

Klaus Kuhnt tritt die Nachfolge an

Nachfolger ist seit 1. August Klaus Kuhnt. Er ist Lehrer für Technik, Informatik und Mathematik an der Lucian-Reich-Schule in Hüfingen und war bislang als Schulnetzberater im KMZ Schwarzwald-Baar und als Mitarbeiter der zentralen Expertengruppe Netze/ IT-Systementwickler am Landesmedienzentrum Baden-Württemberg tätig. Er übernimmt ebenfalls die an den bisherigen Leiter gebundenen Lehraufträge am Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung in Rottweil.