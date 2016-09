Villingen-Schwenningen Hermann will sich für Gäubahn stark machen

Schwarzwald-Baar-Kreis. Er will sich dafür einsetzen, dass das Schienenprojekt in den "Vordringlichen Bedarf" der Verkehrswegeplanung aufgenommen wird. So der Minister in einem Schreiben an IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez. Allerdings nimmt er dabei den Bund in die Pflicht. Minister Hermann schreibt: "Maßgeblich ist der Bund für den Ausbau verantwortlich. Er hat es als Anteilseigner der Deutschen Bahn AG in der Hand, inwieweit er den schon so lange bestehenden, berechtigten Interessen der Region an einer leistungs- und zukunftsfähigen Schienenverkehrsinfrastruktur nachkommen möchte." Minister Hermann stellt fest, die Gäubahn müsse "endlich zu einer leistungsfähigen, europäischen Verkehrsachse ausgebaut werden, zum Wohle der Wirtschaft und Gesellschaft, auch unserer Nachbarn in Europa". IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez begrüßt das Schreiben und sagt: "Das ist ein weiterer Beleg dafür, dass alle Beteiligten den zweigleisigen Ausbau der Schienenstrecke befürworten, damit die Verbindungen zwischen Stuttgart und Zürich endlich schneller werden. Trotzdem kommt das Projekt nicht voran"