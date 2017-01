Hermann Gröhe, der Bundesminister für Gesundheit, kommt am Freitag, 27. Januar, nach Schwenningen und spricht über das Gesundheitswesen. VS-Schwenningen. Die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum steht in Gröhes Vortrag von 15 bis 16.30 Uhr, in der Schwenninger Krankenkasse in der Spittelstraße im Mittelpunkt. Die CDU wolle auch künftig eine flächendeckende und wohnortnahe medizinische und pflegerische Versorgung für alle Menschen sicherstellen. Es werden Fragen aufgeworfen wie "was hilft gegen drohenden Landarztmangel?, wie sieht die Kliniklandschaft in 20 Jahren aus?, wer wird uns im Alter pflegen?, welche Möglichkeiten eröffnet die Digitalisierung? Welche Konzepte haben die Akteure im Gesundheitswesen, und was macht die Politik?".