Villingen-Schwenningen Heringsdörfler entführen in Märchenwelt

Doch dann ließ er es gut sein mit "Politisieren", um das Ballmärchen zu moderieren. Und da tauchten sie auf die märchenhaften Gestalten, für die Hexen von der Tanz­gruppe Karin Krieg und Anja Grüßer gab es sogleich Zugaberufe. Ein Schneewittchen kam keines, aber die Zwerge (bisheriges Heringsballett), und die tanzten mit ihren ­riesigen kegelförmigen Hüten eine kesse Sohle bis der ­Boden bricht.

Gar nicht einfach hatte es Hänsel (Jutta Schleusener), sein Gretchen im Städtle zu finden, nicht in der Glonki­atrie, nicht im närrisch elitären Bermudaviereck um den Romäusturm (Katzen, Hexen, Narros, Schwarze Vögel) und nicht mal auf dem Weihnachtsmarkt. Der sei sowieso wie ein neumodischer Kreisverkehr, zwischen Glühwein und Currywurstbunden habe man schnell alles gesehen und sei wieder am Anfang. Bestimmt aber am Fasnetsumzug trifft er sie, war er sicher, denn sie steht auf Schokolädle vom Heringsdorf. Die wahre Geschichte vom Rotkäppchen und dem bösen Wolf inszenierten die Schelbmuhler aus Muckepfiife (Mönchweiler), nicht als Sketch, sondern als närrisches Musical mit für alle großem Wiedererkennungs- und Mitsingwert von der Neuen Deutschen Welle durch alle Charts.

Ein kleiner Wermuts­tropfen zum Schluss. Nach 18 Bühnenjahren wurden die "Stadtratten" mit Martin ­Ummenhofer, Norbert Ertel und Frank Thoma in den fastnächtlichen Unruhestand verabschiedet. Und sie präsentierten eine märchen­hafte Leistung, kein seichtes ­Kasperletheater. Sie wühlten mal richtig in der Kanalisation herum und brachten das Gefundene scharfzüngig zu Gehör. Es waren super schöne Lieder, wobei die Texte alle selbst geschrieben wurden, hob "Till" Ralf Krüger unter großem Beifall der im Saale Anwesenden hervor.

Für die musikalische Kurzweil zwischendurch und bis lange danach sorgte Enter­tainer Wolfgang (Kratt), direkt nach dem Programm hielt die Guggemusik der Fazenedle die närrische Stimmung hoch.