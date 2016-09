Villingen-Schwenningen Herbstliche Tage

Beim Landfrauentag "Herbstliche Leckereien" sind am Samstag die Landfrauen aus Gutach im Freilichtmuseum zu Gast. Sie bereiten von 11 bis 17 Uhr Natronringle, Erdäpfelsuppe, Brot und Datschkuchen zu.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Papierherstellung. Um 11 Uhr findet die freie Sonderführung "Papiermachen im Schwarzwald" statt. Chemiker Bernd Seger aus Gaggenau informiert die Teilnehmer über das traditionelle Gewerbe, das in der Region bis heute von großer Bedeutung ist. Passend dazu können die kleinen Museumsgäste sich bei der Offenen Werkstatt für Familien selbst in der Papierherstellung versuchen. Von 11 bis 16 Uhr weist ein Expertenteam in das edle Handwerk ein.

Am Montag, 3. Oktober steht die Windkraft im Mittelpunkt. Im Rahmen der Heuboden-Akademie informiert Stefan Böhler um 11 Uhr über die Energieversorgung der Zukunft. Der Mitarbeiter des E-Werks Mittelbaden plädiert dabei für die Windkraft als Energiequelle des ländlichen Raums. Die Offene Werkstatt für Familien bietet den Kindern an zwischen 11 und 16 Uhr ihr eigenes Windrad zu bauen. Darüber hinaus findet von 10 bis 16 Uhr ein Strick-Workshop für Erwachsene statt. Gemeinsam mit der erfahrenen Strickerin Lydia Tebroke fertigen die Teilnehmer Hausschuhe für die kalte Jahreszeit an.