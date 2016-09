Villingen-Schwenningen Herbstfest bringt Bach und Brecht ins Spiel

Trossingen. Das Herbstfest der Blasmusik steigt am 23. und 24. September im Konzerthaus: Von Bach bis Tango und Jazz mit "Blechlabor" am Samstag, 24. September. "Blechlabor": Das sind elf Blechbläser, ein Schlagzeuger und ein Dirigent, das ist fetzige Blasmusik von Bach bis Musical, Swing und Tango. Das 2007 von Tobias Rägle gegründete Ensemble vereint ganz bewusst Musiker aus den verschiedensten Bereichen (Musical, Orchester, Jazz). Für das Konzert in Trossingen hat "Blechlabor" ein schillerndes Programm zusammengestellt.