Villingen-Schwenningen Herbst im Landratsamt schmecken

Schwarzwald-Baar-Kreis (ewk). "Das Essen neu genießen lernen", ermuntert die Ernährungsfachfrau bei Landwirtschaftsamt in Donaueschingen, Gertrud Mellert. Und besonders jetzt im Spätjahr. Das Landwirtschaftsamt lädt dazu unter dem Motto "Den Herbst schmecken! Regionale Lebensmittel genießen" vom 22. bis 24. November ins Foyer des Landratsamtes, Am Hoptbühl 2, im Stadtbezirk Villingen ein. Angesagt ist dort jeweils von 9 bis 15.30 Uhr Zuschauen, Verkosten und Genießen, alles kostenlos. "Das Superfood dazu haben wir selbst", sagt Mellert, im Hausgarten und im regionalen Gemüseanbau. Das Info- und Verkostungserlebnis läuft an drei Stationen: Zuerst heißt es "Superfood aus der eigenen Region" mit Erläuterungen über Hülsenfrüchte, Esskastanien, Kürbisse, Kohlsorten, Kartoffeln, Pastinaken, Rote Beete, Quitten und vieles mehr