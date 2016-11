VS-Villingen. Am Donnerstag, 17. November, 21 Uhr, gibt es die "Herbst-Edition" bei Jazz im Schlössle in der Villinger Schlösslegasse. An den Instrumenten sind Jörg Eckel (Schlagzeug), Jörg Enz (Gitarre), Stefan Merkl (Piano) und Steffen Vogt (Bass). Sein Debüt im Schlössle gibt Jörg Enz an der Gitarre. Er gehört zur Generation jüngerer Gitarristen, die im Modern-Jazz zu Hause sind. Sein Handwerk hat er zu großen Teilen in den USA gelernt, wo er in den vergangenen Jahren viel Zeit verbrachte. Die New Yorker Szene lieferte ihm dazu eine Steilvorlage. Hier hat er sich inspirieren lassen, unter anderem vom Mentor Peter Bernstein. In Deutschland hat er sich vor allem im Süden und in der Schweiz einen Namen gemacht. Spezialisiert hat er sich auf das Hammond-Trio. Der Eintritt ist wie immer frei.