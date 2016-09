Villingen-Schwenningen Herausragend gute Leistungen in Küche und Service

Schwarzwald-Baar-Kreis. 19 Schüler der Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe wurden für herausragend gute Leistungen in ihrem jeweiligen Ausbildungsberuf geehrt. Schulleiter Robert Fechteler betonte in seiner Begrüßungsrede, dass es an der Schule leider keine Möglichkeit gäbe, eine Abschlussfeier für alle 511 Absolventen eines Jahrgangs zu veranstalten und man daher traditionell darauf ausweiche, die besten Schüler der Abschlussklassen zu ehren – in diesem Jahr waren dies genau 3,72 Prozent der Absolventen. Zudem sprach er den zahlreichen Sponsoren, allen voran vertreten durch Martina Furtwängler, seinen Dank für Buch- und Gläserpreise aus sowie den Küchenmeistern für das exzellente Buffet während des Sektempfangs im Anschluss an die Ehrungen. Die Sonderpreise des Fördervereins, verbunden mit einem Scheck über 150 Euro, wurden von der stellvertretenden Vorsitzenden, Martina Furtwängler überreicht.