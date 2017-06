Villingen-Schwenningen Helfer packen beim Zinkenfest an

Etwas geringer als in anderen Jahren war die Anzahl der Teams, die sich für das Freiluft-Kegelturnier angemeldet hatten. Waren es sonst bis zu 15 und mehr Mannschaften, traten diesmal nur sechs an, alle aus dem Ort. "An diesem Wochenende ist im Umkreis allerhand los", bemerkte Vorsitzender Bernd Bucher. Doch das tat der guten Stimmung keinen Abbruch, die Teilnehmer hatten viel Spaß. Als Turnierleiter war Martin Heine im Einsatz, der die Punkte notierte und am Ende dem Sieger den großen Wanderpokal überreichte.

Zuschauer konnten es sich indes auf der Wiese unter schattenspendenden Bäumen gemütlich machen. Viel zu tun hatten die Helfer vor und hinter der Theke, denn noch am Samstagabend sowie am Sonntag strömten die Besucher herbei. Von den "Saustallmusikanten", sowie von den Musikkapellen aus Oberbaldingen, Neudingen und Fischbach wurden sie bestens unterhalten, und verschiedene Kindergruppen erfreuten mit Auftritten.

Am Montag wird nochmals gefeiert, Beginn ist um 15.30 Uhr, und zum Abschluss spielt ab 19 Uhr die Band "Cyankali Bontett" auf.