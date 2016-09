Kürzlich trafen sich erneut acht Helfer um die letzten Arbeiten am Spielplatz Greitweg in Marbach auszuführen. Es galt, die neuen Balken für die Absperrung des Sandkastens abzuladen, in die richtige Position zu bringen, auf die richtige Länge abzusägen und mit Eisenstäben gegen Wegrollen zu sichern. Die Balken schützen gleichzeitig die Fallschutzmatten beim neuen Drehkarussell davor, diese unbefugt zu entfernen. Die neu eingebaute Nestschaukel war von den zuständigen städtischen Mitarbeitern bereits vor ein paar Wochen frei gegeben worden. Sie wurde, wie auch der Sandkasten und das Drehkarussell, schon von den jungen Marbachern häufig genutzt. Die neuen Balken waren am Tag zuvor von ­Manuel Hug beim Sägewerk abgeholt und angeliefert worden. Beim Einbauen halfen (von links) Ernst Schaumann, Heinz Lehmann, Peter Burger, Dennis Lohmiller, Uwe Kirst, Peter Pax, Michael Willmann und Bernd Lohmiller, der das Geschehene fotografisch festhielt. Der Spielplatz am Marbacher Greitweg soll jetzt, wie noch weitere Spielplätze in der Stadt, durch den Tüv überprüft werden. Foto: Lohmiller