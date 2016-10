Das Faltprospekt zur 1200-Jahrfeier der Stadt im nächsten Jahr erregte das Missfallen bei SPD-Stadtrat Siegfried Heinzmann im Technischen Ausschuss. VS-Schwenningen (st). In launigen Worten kritisierte er, dass nur auf die Kulturnacht und die Ausstellung 70 Jahre Lovis-Presse als einzige Veranstaltungen in Schwenningen hingewiesen werde. Er frage sich, was diese Termine mit dem Stadtjubiläum zu tun haben. "Der Stadtbezirk am Neckar hofft nun auf eine Ergänzung durch die Spielleitung". Der Seitenhieb galt dem Kulturamt, das für die Veröffentlichung verantwortlich zeichnet. "Des Wartens ohnehin längst gewohnt", sei er auf die nächste Veröffentlichung gespannt, die Veranstaltungen in Schwenningen aufzeige, in der Hoffnung, dass sie mehr zeige als nur Ausschnitte.