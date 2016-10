VS-Villingen. Die Wirklichkeit ist, was wir sehen – oder doch nicht?. Am Mittwoch, 9. November, 20 Uhr, lädt Heinrich Steinfest im Foyer des Franziskaner-Konzerthauses in Villingen mit seinem neuesten Roman "Das Leben und Sterben der Flugzeuge" zu einem hochliterarischen Drahtseilakt zwischen Phantasie und Realität ein. Was Heinrich Steinfest mit seinem neuesten Roman vorlegt, ist ein brillant erzähltes Stück Literatur, das uns in eine andere Welt entführt. Seine Werke werden von den Literaturkritikern überschwänglich gelobt. Mehrfach wurde er mit dem Deutschen Krimi Preis ausgezeichnet, erhielt den Stuttgarter Krimi-Preis und den Heimito-von-Doderer-Preis. Bereits zweimal war er für den Deutschen Buchpreis nominiert. Nach Villingen kommt er im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Autor im Gespräch".