Villingen-Schwenningen Heimtückischer Eifersuchtsmord vor Gericht

Im Juli vorigen Jahres soll er seine geschiedene Frau in ihrer neuen Wohnung in St. Georgen im Schlaf überrascht, und aus Eifersucht mit 35 wuchtigen Hammerschlägen auf den Kopf heimtückisch ermordet haben. Nach der Tat soll der 59-Jährige sich in Selbstmordabsicht ein Messer in den linken Brustbereich gerammt haben. Doch eine Operation konnte sein Leben retten. Alle Prozessbeteiligten und Zuhörer im Schwurgerichtssaal lauschten ergriffen den Worten des Lebensgefährten des Mordopfers. Im Zeugenstand schilderte er, wie er die geliebte Frau damals mit zerschmettertem Gesicht auf dem Boden liegenden fand: "Alles war voller Blut." Weinend und immer wieder um Fassung ringend berichtete er, wie er sich nach ihrer Nachtschicht auf das gemeinsame Mittagessen gefreut, und sich noch über ihren ausbleibenden Anruf gewundert hatte. Es sei ihm sofort klar gewesen, wer das gemacht hatte, meinte er.

Die 48-Jährige und er lernten sich während eines Kuraufenthaltes kennen. Die Frau habe das Leben mit ihrem Mann als unerträglich beschrieben. Sie habe unter seiner extremen Eifersucht und Kontrollsucht gelitten. Als Frührentner mit viel Zeit habe er alle ihre Aktivitäten überwacht und sei auch schon mal gewalttätig geworden. Ende März habe die Frau ihm berichtet, ihr Mann habe ihr die Nase blutig geschlagen. Sie erstattete Anzeige und zog von zu Hause aus. Ende Mai habe man dann die gemeinsame Wohnung in St. Georgen bezogen. Anfang Juli wurde die Ehe geschieden.

In der Zwischenzeit seien sowohl er als auch die Frau vom Angeklagten "beschattet" worden. Sie habe mehr Angst um ihn gehabt als um ihr eigenes Leben, berichtete der 56-jährige Zeuge. "Mir würde er nie etwas tun", habe sie zu ihm gesagt. Auf die Frage des Gerichts, ob er etwas über den Tattag berichten könne, behauptete der Angeklagte: "Ich weiß nichts von diesem Tag." Auch als das Gericht deutliche Zweifel an einer so ausgedehnten Gedächtnislücke äußerte, blieb er dabei. Auf weitere, bohrende Nachfragen meinte er, die Erinnerung setze erst in dem Moment wieder ein, als er im Krankenhaus aufgewacht sei.