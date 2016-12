Villingen-Schwenningen Heimelige Atmosphäre beim Weihnachtsmarkt

Am Freitagabend war es endlich soweit. Der Schwenninger Weihnachtsmarkt ist von Oberbürgermeister Rupert Kubon, begleitet von hunderten Besuchern und dem Chor der Gartenschule, eröffnet worden. "Ich freue mich, dass bereits am ersten Tag so viele Menschen die heimelige Atmosphäre hier in Schwenningen genießen", sagte das Stadtoberhaupt in seiner Ansprache. Der Weihnachtsmarkt solle die Bürger während den kommenden zehn Tagen auf das Fest einstimmen.

Pfarrer Michael Schuhmacher beschreibt den Advent als eine Zeit der "Sehnsucht nach Freude, Harmonie und Glück", auf die die Menschen warten. "Ich hoffe deshalb, Sie finden nicht nur Geschenke auf dem Markt, sondern auch Menschen, die sie glücklich machen."

Mit weihnachtlichen Liedern gaben die Jungen und Mädchen des Chores der Gartenschule ihr Bestes, um für eine besinnliche Atmosphäre zu sorgen.