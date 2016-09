Villingen-Schwenningen Heimatmuseum steht vor Schließung

Zwar könnte die Galerie am jetzigen Standort bleiben, doch um einen zukunftsfähigen Betrieb gewährleisten zu können, müsste ein Aufzug für 250 000 Euro eingebaut sowie im Zuge dessen der Garderobenbereich für 40 000 Euro umgebaut werden. Auch die Sanitäreinrichtungen müssten behindertengerecht werden, Kostenpunkt mindestens 390 000 Euro. Beim Verkauf des Galerie-Gebäudes komme allerdings erschwerend die Bodenbelastung mit halogenierten und chlorierten Kohlenwasserstoffen sowie die Vorgabe des Gesundheitsamtes des Kreises hinzu, dass Personen sich nicht dauerhaft, also mehr als acht Stunden in dem Gebäude aufhalten dürfen.

Platz für die drei Einrichtungen unter einem Dach soll durch einen Neubau im Hof des Bürkareals über dem aus dem Zweiten Weltkrieg stammenden Luftschutzkeller und der derzeit als Parkplatz genutzten Shedhalle möglich sein. Der Anschluss an das bestehende Uhrenindustriemuseum und das Kesselhaus könnte durch eine bestehende unterirdische Erschließung erfolgen. Die bisherigen Nutzungen des Gebäudekomplexes als Wohnungen der Wohnungsbaugesellschaft wbg und der Veranstaltungsraum bleiben bestehen.

Mit dem ehemaligen Luftschutzkeller werde ein ausgesprochen aussagekräftiges und in eine Museumskonzeption hervorragend integrierbares Baudenkmal erstmals zugänglich, heißt es in der Verwaltungsvorlage für den Technischen Ausschuss. Für die Stadtentwicklung könne der neue Ausstellungskomplex eine weit über den Standort hinausreichende Ausstrahlung haben. In der Machbarkeitsstudie wird zudem angeregt, bei einer weiteren Planung das Areal außerdem als Treffpunkt zu nutzen und ein "Haus der Kulturen" zu schaffen.