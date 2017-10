Villingen-Schwenningen Heiliges Experiment in Tannheim

Vor dem Gotteshaus waren Stehtische platziert. Wer vorbei kam verstand auf Anhieb, dass es hier etwas Besonderes gibt. Tatsächlich waren der Einladung zum Gallus-Patrozinium viele Kirchenbesucher und Gläubige gefolgt. Jedoch erlebten sie weit mehr als den Beginn des Kirchenfestes, das den Gottesdienst zum Aufbruch in eine neue Ära nutzte. Unter dem Motto "Ein heiliges Experiment" sind Gläubige aller Generationen eingeladen, miteinander über die Entwicklung, zukünftige Projekte, die sie umsetzten wollen, und Erwartungen, die sie an ihre Pfarrgemeinde haben, zu diskutieren. "Ziel ist es, eine lebendige Pfarrgemeinde zu erhalten, die unmittelbar oder auf Umwegen die Menschen mit Gottes Hilfe in schwierigen Situationen unterstützt, aber auch als gefestigte Gemeinschaft auftritt."

Pfarrgemeinderätin Ilse Steiner von der Seelsorgeeinheit "Zwischen Brigach und Kirnach" und ihre ebenfalls aus Tannheim stammenden Pfarrgemeinderatskollegen Daniel Brotz und Thomas Tutecki beschreiben das Experiment. Pfarrer Dominik Feigenbutz unterstützte spontan den überkonfessionellen Plan, die Menschen am 1. Dezember um 20 Uhr in der Pfarrkirche zu einem ersten Treffen einzuladen, wo die Menschen die Gelegenheit bekommen, Ideen einzubringen und umzusetzen.

Ziel ist ein zufriedenes Leben im Gemeindealltag. Auch erhalten sie die Chance zur Initiierung von Projekten zur Förderung der Dorfgemeinschaft unter besonderer Berücksichtigung von Mitbürgern, die oftmals übersehen werden. Kritisch beleuchtet auch die Kirche ihre Zukunft, definiert ihre Stellung im heutigen Wandel der Zeit und hofft Antworten darauf zu finden, was die Gläubigen von ihr erwarten. Ilse Steiner bezeichnet "Ein heiliges Experiment" als die Bündelung und Weiterentwicklung der zahlreichen Gemeindeaktivitäten, die sich vor ein paar Jahren in Folge der Entstehung der neuen Seelsorgeeinheit ergaben. Damals fanden sich noch keine Mitwirkenden für ein St.-Gallus-Gemeindeteam, doch was in der Folge entstand, bezeichnet Steiner als überragend.