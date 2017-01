Villingen-Schwenningen Heilig-Geist-Spital wieder ohne Heimleitung

Doch nun kam das plötzliche Aus: Wie zu erfahren war, soll der Stiftungsrat der Heimleiterin fristlos gekündigt haben, schon an der traditionellen Weihnachtsfeier am 16. Dezember soll sie nicht mehr teilgenommen haben. Die Vorwürfe, die zu dem Fall durchsickern, wiegen schwer: Sie soll nicht nur ein Mal Medikamente bestellt haben, die im Heilig-Geist-Spital gar keine Verwendung finden, und diese im Haus gehortet haben.

Nach Informationen unserer Zeitung stieß Günter Reichert, Geschäftsführer des Spitalfonds, auf dieses Versteck und leitete die weiteren Schritte in die Wege. Bei der letzten Sitzung im Dezember soll der Stiftungsrat sich nun von der nicht unumstrittenen Chefin des Alten- und Pflegeheims getrennt haben.

Reichert und Kubon äußern sich nicht

Sie war schon mehrfach in der Kritik gestanden: Immer wieder waren in unserer Redaktion anonyme Briefe gelandet, die vermutlich aus den Reihen der rund 150 Mitarbeiter stammten und in denen es um angebliche Probleme der Angestellten mit dem Führungsstil im Heilig-Geist-Spital und den scheinbar rüden Umgangston der Chefin ging. Zuletzt Ende August. Schon damals wollte sich Reichert auf Anfrage des Schwarzwälder Boten nicht öffentlich zu Personalangelegenheiten äußern. Auch jetzt herrscht Stillschweigen. Weder Reichert noch OB Rupert Kubon als Stiftungsratsvorsitzender geben eine Stellungnahme ab.