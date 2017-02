Villingen-Schwenningen Heilbronner Tierheim Ziel einer Fahrt

Das Gebäude entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen an eine tierschutzgerechte Unterbringung. Die erforderlichen hygienischen Voraussetzungen an Quarantäne-, Wasch- und Behandlungsräumen in einem Tierheim können nicht erfüllt werden. Der derzeitige Standort liegt zudem im Überschwemmungsgebiet und wird schon bei kleineren Hochwassern überflutet. Seit 2014 erfolgt die Finanzierung des Betriebes des Tierheimes über den Kreishaushalt durch eine einwohnerbezogene Pauschale. Mit einer Verlegung ist die Chance verbunden, den Ursprung der Donau am Zusammenfluss von Brigach und Breg als besonderer Ort attraktiver zu gestalten.