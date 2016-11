Villingen-Schwenningen Hautnahe Begegnung

Knapp 200 Gäste waren gekommen, um das unterhaltsame Spektakel zu verfolgen. Ruchlak stellte seine Greifvögel mit einigen interessanten Details dem Publikum vor, das gebannt den Schwingen des mächtigen Seeadlers und des Steinadlers folgte. "Je älter desto schöner sind die Greifvögel." Ruchlak erläuterte, dass die meiste Zeit für die Dressur eines Greifvogels aufgewendet wird.

Franz Ruchlak präsentierte die Falken mit ihrem rasenden Flug oder den Bussard und seine Flugbahn. Wann immer möglich, bezog er das Publikum beinahe in hautnaher Begegnung zu den Greifvögeln in den Spannungsbogen mit ein. So wie bei den Landeanflügen des Steinadlers auf den Unterarmen der Zuschauer.