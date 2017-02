Villingen-Schwenningen. Die privaten Haushalte in Villingen-Schwenningen und den Teilorten erhalten in diesen Tagen vom Landratsamt die Abfallgebührenbescheide 2017. Darin werden die Haushaltsgebühren aufgelistet und bei Haushalten mit eigenen Abfallbehältern auch die Gebühren für die Restmüll- und Biomülltonne. "Die beigefügten neuen Gebührenmarken für 2017 müssen gut sichtbar auf den betreffenden Behälterdeckel geklebt werden. Dabei müssen die bisherigen Marken entfernt werden", teilt das Landratsamt mit. Wer an eine Nachbarschaftstonne oder Gemeinschaftstonne angeschlossen ist, erhält lediglich die Haushaltsgebühr in Rechnung gestellt.