Villingen-Schwenningen Hausfrauenkunst in der Galerie

VS-Schwenningen. In der ab Samstag im Lovis-Kabinett zu sehenden Wanderausstellung "Desperate Housewives" sind Arbeiten teils international renommierter Künstlerinnen wie Rosemarie Trockel, Pipilotti Rist oder Mona Hatoum zu sehen. Eine von den freischaffenden Kuratorinnen Martina Padberg und Ina Ewers-Schultz konzipierte Wanderausstellung bedeutet für den Galerieleiter noch lange nicht, dass er nichts Eigenes in das Projekt mit einbringt. Das beschränkte sich nicht nur auf die restauratorischen Maßnahmen und die maßgeschneiderte Auswahl für sein vergleichsweise kleines Haus, sondern er hatte auch direkten Einfluss auf den Inhalt. So kam die Stuttgarter Künstlerin Gabriela Oberkofler, die die Galerie schon seit ihrem Studium begleitet, in den illustren Kreis der Künstlerinnen. Die Trossinger Performance-Künstlerin Ingrid Schorscher wird zudem bei der Vernissage mit Klang, Bewegung und szenischer Interaktion den Grat zwischen Leidenschaft und Hass, Verachtung und Lust, Einsamkeit und Wut inszenieren.

27 Künstlerinnen reflektieren nun auch in Schwenningen das Hausfrauenbild. Und die "Künstlerinnen räumen auf", wie es im Ausstellungstitel weiter heißt. Sie durchforsten durchaus gründlich tradierte Rollenverhalten und Klischees. Die Frau und ihre angedachte Rolle in Haus und Haushalt – dieses eigentlich ganz private Thema wurde im 20. Jahrhundert zum öffentlichen Schauplatz ideologischer Grabenkämpfe: das altbackene Heimchen am Herd versus die moderne berufstätige Familienmanagerin.

Die Künstlerinnen hinterfragen mit den unterschiedlichsten bildnerischen Mitteln, mit Videos, Fotografien, Objekten, Installationen, Performances, Gemälden und Zeichnungen das weibliche Verhältnis zur Hausarbeit und zum privaten Refugium. Ist es Gefängnis oder Freiraum? Ist die Frau Sklavin oder Herrscherin? Ist Haushalt lästige Pflicht oder vielleicht auch Vergnügen? "Verzweifelte Hausfrauen" jedenfalls, so kann man es schon beim ersten Rundgang durch die teils schreiend komische Ausstellung erkennen, sind diese Künstlerinnen auf keinen Fall. Sie beleuchten dieses weite Feld, witzig, provokant und nachdenklich.