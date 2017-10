Villingen-Schwenningen Haupttext

Viele Abzeichen, theoretische und praktische Prüfungen weiter ist der große Moment für ihn im Sommer 2014 gekommen: der erste echte Einsatz. "Ich war schon aufgeregt", aber entgegen seiner Erwartung musste er in der Wache bleiben – vor Ort waren schon genug Feuerwehrmänner. Einige Monate später noch ein Einsatz: Rothfuß kümmerte sich um die Wasserversorgung, legt Schläuche, zapft Hydranten an –­ "mit jedem Einsatz wächst die Erfahrung", sagt er. Bei seinem jüngsten Einsatz in der Gerberstraße fuhr er auf dem ersten Einsatzwagen an den Ort des Geschehens und war "erstaunt, wie geordnet alles abläuft". Doch er sagt auch: "Vor allem in den ersten Minuten muss der Einsatz flutschen" – gerade, wenn Menschen von Flammen eingeschlossen sind und verzweifelt um Hilfe schreien, wie es in der Gerberstraße erst vor wenigen Wochen wirklich passierte. Da entscheiden nur Sekunden über Leben und Tod.