Villingen-Schwenningen Hat Unbekannter in Klosterringschule Brand gelegt?

Eine Putzkraft war gegen 5.20 Uhr auf die Rauchentwicklung in dem Gebäude in der Bärengasse aufmerksam geworden. Als die Feuerwehr wenige Minuten später an der Einsatzstelle ankam, konnte die Rauchentwicklung zunächst bestätigt werden. "Wir konnten den Brandherd im Keller lokalisieren", berichtete Einsatzleiter Ben Bockemühl vor Ort.

Vor allem der feuerhemmenden Kellertüre sei es hierbei zu verdanken gewesen, dass eine Brandausbreitung verhindert werden konnte. Den eigentlichen Brand hatte der Angriffstrupp unter Atemschutz schnell unter Kontrolle.

Dennoch ist der Schaden erheblich: Durch die massive Hitzeentwicklung des Feuers sind erhebliche Beschädigungen an den Decken des Raumes und den dort verlaufenden Versorgungsleitungen und Elektroinstallationen entstanden. Sämtlichen Räume der Schule waren stark verrußt. Das Schulgebäude konnte nach Angaben der Polizei vorerst nicht genutzt werden.