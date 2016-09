Villingen-Schwenningen Hat das Medienecho den Feuerteufel abgeschreckt?

Villingen-Schwenningen. Es ist ruhig geworden um den Feuerteufel, der insbesondere die Schwenninger Bürger in Angst und Schrecken versetzt hatte. Seit fast drei Wochen gab es keine Brandstiftung mehr, die Serie scheint mit dem Brand eines Transporters am 29. August in der Berta-von-Suttner-Straße in Schwenningen ein vorläufiges Ende gefunden haben. Dennoch ist die Polizei auf der Hut.