Villingen-Schwenningen Hat Brandstifter wieder zugeschlagen?

Nach ersten Informationen bemerkten Passanten gegen 3.30 Uhr in der Jakob-Kienzle-Straße bei der Karlschule einen brennenden Container. Als die Feuerwehr Schwenningen an der Einsatzstelle ankam, schlugen Flammen aus einem Container direkt am Gebäude.

Sofort wurde mit dem Löschangriff am Gebäude begonnen. Über eine Steckleiter wurden die Flammen im Container abgelöscht. Nach wenigen Minuten waren die Flammen erstickt und es wurde mit den Nachlöscharbeiten begonnen.

Den letzten Fall von Brandstiftung gab es Ende Oktober am Schwenninger Bahnhof.