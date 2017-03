Villingen-Schwenningen Haslachschule bestens aufgestellt

Das Pilotprojekt für die Stadt kann sich sehen lassen. Entstanden sind neue ­Klassen- und Fachräume, eine moderne Mensa, ein Außenbereich, der zum Toben im Freien einlädt und Rückzugsorte. Schulleiterin Gabriele Cernoch-Reich konnte und wollte ihre Begeisterung nicht verhehlen und dankte allen, die an der Umsetzung mitwirkten, unter anderen dem Architekten des Amtes für Gebäudewirtschaft und Hochbau, Tobias Walderich, Hausmeister Rene Zenker und den Lehrkräften.

Oberbürgermeister Rupert Kubon sprach von "optimalen Bedingungen", die die Stadt damit geschaffen habe, gab aber auch zu, dass das neue pädagogische Angebot von gleicher Qualität wie ein Hort zu realisieren, für alle Beteiligten "ein Lernprozess" gewesen sei.

Von Montag bis Donnerstag können Schüler jetzt von acht bis 16, freitags bis 12 Uhr in der Schule leben und lernen. Sie erhalten ein Mittagessen und können zudem ein ergänzendes, jedoch kostenpflichtiges Betreuungsangebot schon ab sieben Uhr morgens und freitags bis 16 Uhr wahrnehmen. Außerdem wird an der Haslachschule ab sofort in den Schulferien eine ganztägige Betreuung für Kinder berufstätiger Eltern angeboten. Damit entfällt das bisherige Hort-Angebot in der benachbarten Ziegelbach-Kindertagesstätte. Für den Ganztagsbetrieb statt Hort sei die Zusammenarbeit "unterschiedlicher Professuren und Arbeitgeber" notwendig, so Kubon. Der Haslachschule als "Pilot" werde im nächsten Schuljahr die Klosterring- und ein Jahr später die Friedensschule als Ganztagsschule folgen. Kubon dankte dem Gemeinderat, der die politische Entscheidung dafür in "nicht alltäglicher Eintracht" gefällt habe.