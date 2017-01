Villingen-Schwenningen Harte Gitarrenriffs bei eisigem Wetter

VS-Schwenningen. Um 16.41 Uhr wird die Bühne gerockt. Dann tritt die Rottweiler Band Dark Sky mit Frontmann Frank Breuninger beim diesjährigen Wintergame auf. "Der Auftritt ist auf die Sekunde genau getaktet. Das ist bei einem großen Event wie diesem üblich", weiß Breuninger, der Musik macht seit er 16 Jahre alt ist.

Bei den Wild Wings sind der 50-Jährige und seine Rock-/Metal-Band längst keine Unbekannten mehr. Mit ihrem Song "Auf geht’s Wild Wings" kreierten sie vor zwei Jahren eine neue Fanhymne für die Eishockeyprofis. Und weil es mit Breuninger so gut klappte, durfte er auch gleich die Musik zum Trailer der aktuellen Saison machen. Beim ersten Heimspiel am 18. September wurde er erstmals gezeigt und sorgte mit seinem heroischen Sound bei so manchem Fan für Gänsehaut.

Nun ist Dark Sky neben beispielsweise Guano Apes einer der Showacts am Samstag bevor der Puck in der Arena der TSG 1899 Hoffenheim übers Eis flitzt. Von der linken Bühne aus, nahe der Spielerbank der Adler Mannheim, wird "Auf geht’s Wild Wings durch das Stadion tönen. Nervös ist Breuninger bislang noch nicht, schließlich ist er in Sachen Bühnenerfahrung ein alter Hase.